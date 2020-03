Cogna suspende aulas em unidades de ensino superior até 23 de março

A Cogna Educação informou nesta segunda-feira, 16, que as aulas em todas as unidades de ensino superior (unidades próprias e polos parceiros) estão suspensas até o dia 23 de março, com possibilidade de prorrogação. A empresa diz que está tomando as medidas necessárias para que os alunos continuem suas atividades acadêmicas por intermédio das plataformas digitais, sem prejuízo da conclusão do semestre.



As atividades de captação e rematrícula de alunos seguem sem alterações.



A empresa atua nesse segmento através da Kroton, focada em soluções B2C em ensino superior e a Platos, para B2B em ensino superior.



Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia diz ainda que as escolas da Saber estão suspendendo atividades conforme a determinação das autoridades locais.



A empresa afirma que tem um plano de contingência visando criar soluções para oferta de conteúdo digital que deem continuidade às atividades acadêmicas.



No segmento de educação básica, onde atua com a Vasta no fornecimento de sistemas de ensino e serviços para o segmento, a empresa destaca que a plataforma Plurall está estruturada para que as escolas parceiras possam ministrar o conteúdo aos alunos de forma digital. "A decisão de fechamento, entretanto, cabe a cada escola parceira", afirma.