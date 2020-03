Paraguai: Ministério da Agricultura checa temperatura de quem entra no edifício

O Ministério da Agricultura do Paraguai tem feito o monitoramento da temperatura de todas as pessoas que entram no edifício, conforme nota no Twitter da pasta. O objetivo é verificar se há ou não febre, a fim de conter a disseminação do coronavírus. "Todas as pessoas (sejam ou não funcionários) que ingressam no edifício do Ministério da Agricultura têm a temperatura medida", diz o texto, seguido de fotos de pessoas sendo submetidas ao procedimento.