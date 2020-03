Coronavírus: Saúde atualiza dados novamente e casos confirmados chegam 191

O Ministério da Saúde fez uma segunda atualização neste domingo, 15, de sua plataforma de notificação de casos de coronavírus e informa que há no País 191 pacientes confirmados para a doença. O dado anterior de hoje era de 176 casos confirmados. Com isso, de ontem para hoje, houve um aumento de 70 novos casos confirmados. Ontem, eram 121.



De acordo com a plataforma, há no País 1.917 pessoas suspeitas de terem a doença e 1.486 casos foram descartados.



O Estado de São Paulo segue com o maior número de infectados, agora com 127 pacientes. Depois, vem o Rio de Janeiro, com 24 casos confirmados.