Brasil ganha 55 casos de coronavírus em um dia; infectados chegam a 176

O número de casos de infecção pelo coronavírus confirmados no Brasil subiu para 176, segundo balanço divulgado na tarde deste domingo, 15, pelo Ministério da Saúde. País teve aumento de 55 casos em 24h.



No levantamento de ontem, eram 121 registros. Quatorze Estados e o Distrito Federal já têm registro do vírus. São Paulo é a unidade da federação com o pior cenário, com 112 casos confirmados. O Rio aparece em seguida, com 24 registros. Ambos são os únicos Estados com transmissão comunitária da doença, ou seja, quando a circulação do vírus se expande e torna-se impossível rastrear a origem de cada infecção. O cenário indica que o vírus já está em processo de disseminação no território.



Têm casos confirmados ainda os seguintes Estados: Distrito Federal (8), Paraná (6), Rio Grande do Sul (6), Santa Catarina (6), Goiás (3), Minas Gerais (2), Bahia (2), Pernambuco (2), Espírito Santo (1), Alagoas (1), Pernambuco (2), Amazonas (1) e Sergipe (1).



Além dos casos confirmados, há pelo menos 1.915 registros suspeitos da covid-19 no País. Outros 1.470 infecções notificadas já foram descartadas.