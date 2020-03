O número de mortos em decorrência de complicações do coronavírus no Reino Unido subiu de 21 no sábado para 35 no domingo, informou o Departamento de Saúde. Já os casos confirmados avançaram de 1.140 para 1.372. No total, 40.279 pessoas fizeram o teste para a infecção, sendo que 38.907 deram negativo.