Primeiro brasileiro com a doença está curado

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou ontem que o país tem 98 casos confirmados e que busca deixará de ser prioridade em cidades com circulação do vírus (foto: Suamy Beydoun/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO)



O Ministério da Saúde anunciou ontem que o primeiro brasileiro infectado pelo novo coronavírus está curado. A informação foi dada pelo secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Luiz Henrique German, em coletiva de imprensa da qual participaram também o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e governador de São Paulo, João Doria. O homem, de 61 anos, morador da capital São Paulo e que estava em isolamento domiciliar, foi diagnosticado com o vírus em 26 de fevereiro, nove dias depois de ele ter voltado de uma viagem a Itália. Segundo o Hospital Albert Eistein, que fez o primeiro atendimento ao paciente, o homem deu entrada na unidade de saúde em 24 de fevereiro. Dois familiares desta pessoa também foram contaminados com a doença sem terem viajado para fora do país, o que configurou a primeira transmissão local do vírus.

O anúncio da cura foi feito no mesmo dia em que o Ministério da Saúde revelou que o Rio de Janeiro e São Paulo já têm casos de transmissão comunitária do novo coronavírus, que é quando já não é mais possível identificar a trajetória de infecção da doença. Na quinta-feira, o Centro de Contingência para o Coronavírus do governo do Estado de São Paulo já havia informado que havia transmissão comunitária da doença em território paulista. Segundo o ministério, há 98 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. São Paulo registra o maior número de diagnósticos: são 56 ao todo. O Distrito Federal continua com dois casos confirmados. Um deles, o de uma mulher internada no Hospital Regional da Asa Norte, é considerado grave. O número de casos suspeitos também subiu, contabilizando 1.485. Até agora, 1.344 casos que foram considerados suspeitos acabaram descartados.

O Ministério da Saúde deixará de impor a busca ativa por casos leves de novo coronavírus em cidades com confirmação da transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não é mais possível identificar quem infectou quem. A ideia é que estes locais passem a realizar testes para a doença apenas de casos graves em UTI. A estratégia é mais restrita do que aquela prevista pelo governo em seu plano nacional de contingência, que determina reduzir a busca por casos leves no País quando 100 pacientes forem confirmados. O ministério já contabiliza 98.

O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, disse ontem que o plano deve ser alterado, pois o governo deseja observar mais casos da doença antes de decidir parar a busca ativa por pacientes leves no país. “(100 casos) foi um dado empírico que a OMS colocou no início da epidemia. Pode ser que chegue a 200, 150 (para reduzir testes no país todo). A gente quer ver um pouco mais a velocidade de transmissão. Precisamos olhar estes números”, disse.

Rio de Janeiro e São Paulo, que já têm circulação comunitária da doença, passam a ser orientados a buscar casos graves do vírus, em vez de buscar testar contatos próximos de quem tem a doença. “Hoje estamos deixando de impor (a estes estados) a necessidade da busca ativa de casos, nos casos leves. Passamos aos graves. E continuamos fazendo identificação de casos leves na rede sentinela”, afirmou o secretário-executivo da Saúde, João Gabbardo.





Mitigação A mudança de orientação do governo federal para o Rio e São Paulo marca a entrada desses municípios na fase de mitigação da doença, quando o objetivo é salvar vidas. Nesta etapa, o SUS passa a priorizar testes para novo coronavírus em pessoas com maior risco de desenvolver quadros graves. O governo reconhece que, neste modelo, pessoas assintomáticas ou com quadro leve podem não ser computados, mas considera a medida mais racional, pois já não é essencial apontar quem passou a doença para quem, mas sim evitar mortes e pressão no sistema de saúde.

A Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital editou Instrução Normativa para orientar que os servidores e empregados públicos que realizarem viagens internacionais, a serviço ou privada, mesmo que não apresentem sintomas associados ao novo coronavírus, deverão executar suas atividades remotamente até o sétimo dia contado da data do seu retorno ao país.

A regra foi adicionada à IN anterior, que foi publicada na quinta-feira, que estabelece as orientações aos órgãos da administração pública federal quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. A regra determinava apenas que servidores que voltassem de viagens internacionais com sintomas da doença fizessem o trabalho remoto até o 14º dia do seu retorno ao país. A nova IN está publicada em edição extra do Diário Oficial da União que circula ontem.





Rio cogita interditar praias por prevenção





O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), afirmou ontem que poderá interditar as praias para evitar a disseminação do coronavírus. “Embora as praias sejam área federal, numa situação como essa a Polícia Militar, os bombeiros, e a guarda municipal podem agir para evitar aglomerações”, afirmou. O secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, confirmou a orientação para as pessoas não irem à praia.

“Nesse momento contamos com o bom senso da população. Precisamos evitar aglomerações, então é hora de ficar em casa, não de ir à praia”. Ele admitiu que pedir ao carioca para não ir à praia é “uma heresia”, mas alertou que “é preciso se adaptar ao momento”. Witzel e Santos concederam entrevista coletiva no início da noite de ontem para expor medidas contra a disseminação do coronavírus no Estado do Rio.

O governo estadual também adotou medidas na educação. Os alunos terão 15 dias das férias escolares antecipados. Witzel disse ainda que suspenderá a visitação a presos e a realização de eventos esportivos, shows, feiras, eventos científicos, comícios e passeatas em locais abertos ou fechados. Outro anúncio feito por Witzel é a criação de um gabinete de crise para monitorar 24 horas por dia os desdobramentos da propagação do vírus. Atividades como cinema e teatro também não são recomendadas.

A prefeitura da cidade anunciou também ontem que as aulas da rede municipal de ensino serão suspensas a partir da próxima segunda-feira. A intenção, segundo a Secretaria Municipal de Educação, é evitar aglomerações – numa tentativa de prevenir contaminação pelo coronavírus, que já teve transmissão local no Rio. As escolas só vão ser abertas das 11h às 13h, para servir almoço aos alunos. Isso, porque muitas crianças, principalmente as mais pobres, dependem da refeição oferecida pelos colégios.

“O conteúdo pedagógico será repassado aos alunos por meio de ensino à distância, utilizando plataforma da MultiRio – Empresa Municipal de Multimeios, vinculada à secretaria municipal – e as redes sociais”, informou a secretaria de Educação. A rede municipal atende cerca de 650 mil alunos, em 1.540 escolas. O prefeito Marcelo Crivella se reuniu ontem com secretários para estudar outras medidas que poderão ser adotadas na cidade. Elas ainda não foram anunciadas.

O governador Wilson Witzel também fez reuniões com integrantes do governo e representantes da sociedade civil, como associações. O Estado do Rio já tem, oficialmente, 16 casos confirmados de contaminação. Há, entre eles, uma pessoa que se infectou com o vírus por transmissão local, ou seja, foi contaminado por alguém dentro do Rio, sem ter voltado de viagem internacional.





Restrições na Justiça Órgãos como o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa já anunciaram medidas restritivas para diminuir a circulação de pessoas em suas sedes. Ainda na tarde de ontem, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) anunciou a suspensão das aulas em todos os níveis de ensino por pelo menos 15 dias. A medida abarca, portanto, a educação básica, a graduação e a pós-graduação, em todos os campi da universidade, e tem como intuito conter a propagação do novo coronavírus.

Estão mantidas as atividades nas unidades hospitalares e em funções administrativas das unidades acadêmicas. A Reitoria recomendou ainda a permanência dos alunos em casa, “mantendo distanciamento social”, e a manutenção de atividades acadêmicas à distância. “Em breve, serão dadas instruções sobre uso de aplicativos com essa finalidade”, diz a nota.

A universidade criou um grupo de trabalho para monitorar os efeitosdo novo coronavírus, do qual partiram as recomendações apresentadas ontem pela Reitoria. “O grupo de trabalho continuará funcionando e se reunindo e, sempre que necessário, emitirá novas orientações”, diz o comunicado da UFRJ.





SP suspende aulas e eventos





Horas depois de afirmar que havia necessidade de suspender aulas ou cancelar eventos no estado, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), mudou de posição e disse ontem, em coletiva de imprensa, que o ensino público vai suspender as aulas a partir do dia 23 e recomendou o cancelamento de eventos com mais de 500 pessoas. No ensino, as atividades serão suspensas de forma gradual a partir da próxima segunda-feira. Até a outra segunda-feira seguinte, as escolas continuarão abertas e terão orientações para as famílias dos alunos. Segundo a Secretaria de Educação, será feito um planejamento do governo junto com as famílias e será dado um prazo de 10 dias para que pais e estudantes se organizem. “Não faremos suspensão das aulas de qualquer maneira", disse o secretário de Educação, Rossieli Soares da Silva.

De acordo com o secretário, ainda não há data para retorno às aulas. “Será feita uma avaliação momento a momento, hora a hora, sempre com diálogo com as famílias”, disse. As mesmas medidas para rede pública de ensino do Estado serão tomadas pela Prefeitura de São Paulo, disse o secretário municipal de Educação, Bruno Caetano. Doria disse ainda que fará recomendações para que as escolas particulares sigam o mesmo procedimento da rede pública.

Por volta de meio-dia, Doria havia dito, em coletiva de imprensa, que, com as informações que tinha à disposição e com o que ouviu de especialistas, não havia necessidade de suspender aulas ou cancelar eventos. “Não há nenhuma razão para pânico”, ele disse na ocasião.