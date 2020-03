Saúde diz que impedir cruzeiros durante crise da covid-19 é uma determinação

Impedir a realização de cruzeiros de turismo no Brasil durante o surto de novo coronavírus é uma determinação, disse nesta sexta-feira, 13, o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira. "Enquanto durar a declaração de emergência, os cruzeiros turísticos estarão interrompidos", afirmou.



Segundo ele, há mais de 20 cruzeiros programados no País. O Ministério da Saúde deve entrar em contato com gestores do Turismo para notificar sobre a proibição da partida dos navios, disse Oliveira.



"Muitos idosos se concentram nesses locais, onde historicamente a transmissão respiratória é mais facilitadas", afirmou.



Oliveira disse que o governo terá de avaliar medidas para cruzeiros em curso. Uma hipótese é mandar encurtar o trajeto para que o navio retorne logo ao local de partida.



Voos nacionais



Segundo o secretário, o governo não irá colocar como critério para triagem de casos do novo coronavírus viagens feitas no Brasil, o que chegou a ser cogitado nesta semana.



A medida descartada poderia criar uma lista de alerta para locais dentro do Brasil, como chegou a ser feita para países com transmissão da doença.