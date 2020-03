Coronavírus: Witzel cogita interditar praias para evitar coronavírus

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), afirmou nesta sexta-feira, 13, que pode interditar as praias para evitar a disseminação do coronavírus. "Embora as praias sejam área federal, numa situação como essa a Polícia Militar, os bombeiros, a guarda municipal podem agir para evitar aglomerações", afirmou.



O secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, confirmou a orientação para as pessoas não irem à praia. "Nesse momento contamos com o bom senso da população. Precisamos evitar aglomerações, então é hora de ficar em casa, não de ir à praia". Ele admitiu que pedir ao carioca para não ir à praia é "uma heresia", mas alertou que "é preciso se adaptar ao momento".



Witzel e Santos concederam entrevista coletiva no início da noite desta sexta-feira para expor medidas contra a disseminação do coronavírus no Estado do Rio.