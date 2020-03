Servidor que voltar do exterior fará trabalho remoto por 7 dias

A Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital editou Instrução Normativa para orientar que os servidores e empregados públicos que realizarem viagens internacionais, a serviço ou privada, mesmo que não apresentem sintomas associados ao novo coronavírus, deverão executar suas atividades remotamente até o sétimo dia contado da data do seu retorno ao País.



A regra foi adicionada à IN anterior, que foi publicada ontem, que estabelece as orientações aos órgãos da administração pública federal quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. A regra determinava apenas que servidores que voltassem de viagens internacionais com sintomas da doença fizessem o trabalho remoto até o 14º dia do seu retorno ao País.



A nova IN está publicada em edição extra do Diário Oficial da União que circula nesta sexta-feira.