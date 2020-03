IBGE suspende viagens; divulgação de indicadores não muda

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) suspendeu treinamentos e viagens de trabalho que possam ser solucionados por meio de videoconferência ou, se necessário, substituídos por trabalho remoto, de casa, em função da pandemia do novo coronavírus. Segundo nota divulgada há pouco pela assessoria de comunicação do órgão, também estão cancelados eventos e visitas de estudantes.



O comunicado não menciona a divulgação rotineira dos indicadores econômicos produzidos pelo IBGE, mas o Estadão/Broadcast apurou que não há indicação de cancelamento de entrevistas coletivas por enquanto. O órgão também não está prevendo problemas na operação do Censo 2020.



"A prioridade do Conselho Diretor do IBGE é não expor a risco nenhum servidor ou informante (entrevistado). Após essa cautela vital, caberão ações preventivas que permitam formas diferentes de se chegar aos mesmos bons resultados de trabalho", diz a nota divulgada pelo IBGE.



O calendário de indicadores do IBGE para a semana que vem prevê apenas uma divulgação, na quinta-feira, 19, das Pesquisas Trimestrais da Pecuária, referente ao quarto trimestre do ano passado. Tradicionalmente, essa pesquisa não é divulgada com entrevista coletiva. Dessa forma, o órgão avaliará o cancelamento de entrevistas coletivas para comentar os indicadores econômicos ao longo da semana que vem.



Em relação ao Censo 2020, a avaliação é a de que também há tempo hábil para acompanhar a evolução da pandemia antes de avaliar cancelamentos de atividades, apurou o Estadão/Broadcast. A princípio, todas as atividades serão mantidas, pois os próximos eventos do cronograma, as provas de seleção dos entrevistadores que serão contratados como empregados temporários, estão previstas apenas para a segunda quinzena de maio.