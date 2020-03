Retirada de óleo de navio contratado pela Vale ocorre a 70 km de parque de corais

O navio contratado pela Vale e que encalhou no dia 24 de fevereiro na costa do Maranhão iniciou a retirada de óleo na última quarta-feira, 11, a cerca de 70 quilômetros do Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luís, o maior banco de corais da América do Sul e um dos maiores do mundo, alerta a Rede de Especialistas de Conservação da Natureza (RECN).



A RECN é uma reunião de profissionais, de referência nacional e internacional, que atuam em áreas relacionadas à proteção da biodiversidade.



Os trabalhos iniciados dia 11 ainda não tem data definida para acabar segundo a RECN.



O navio MV Stella Banner está carregado com 3,4 mil toneladas de óleo e seguia para a China com carregamento de 275 mil toneladas de minério da Vale.



O Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luís tem quase 46 mil hectares dedicados à proteção integral da fauna e flora marinhas e aos recifes de corais da região.



Segundo o WikiParques, plataforma que compartilha conhecimentos sobre parques nacionais, os inúmeros labirintos submersos tornaram-se abrigo para diversas espécies marinhas, como cações-lixa, barracudas prateadas, o raro nero (maior peixe de fundo da costa brasileira), os exóticos peixe-morcego e peixe-papagaio, o sargentino e o peixe-borboleta. É também um ponto muito acessado para mergulho.