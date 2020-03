UFRJ suspende aulas por 15 dias

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) anunciou na tarde desta sexta-feira, 13, a suspensão das aulas em todos os níveis de ensino por pelo menos 15 dias. A medida abarca, portanto, a educação básica, a graduação e a pós-graduação, em todos os campi da universidade, e tem como intuito conter a propagação do novo coronavírus.



Estão mantidas as atividades nas unidades hospitalares e em funções administrativas das unidades acadêmicas.



A Reitoria recomendou ainda a permanência dos alunos em casa, "mantendo distanciamento social", e a manutenção de atividades acadêmicas à distância. "Em breve, serão dadas instruções sobre uso de aplicativos com essa finalidade", diz a nota.



A universidade criou um Grupo de Trabalho para o novo coronavírus, de quem partiram as recomendações apresentadas hoje pela Reitoria. "O Grupo de Trabalho continuará funcionando e se reunindo e, sempre que necessário, emitirá novas orientações", finaliza o comunicado da UFRJ.