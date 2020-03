Correção: Saúde informa que Rio e SP já têm casos de transmissão comunitária

A matéria publicada às 15h53 continha uma incorreção no último parágrafo. Segue novo trecho corrigido:



O Ministério da Saúde informou que o Rio de Janeiro e São Paulo já têm casos de transmissão comunitária do novo coronavírus, que é quando já não é mais possível identificar a trajetória de infecção da doença. Ainda não há detalhes sobre os casos, que serão dados em entrevista coletiva à imprensa marcada às 16h.



Ontem, o Centro de Contingência para o Coronavírus do governo do Estado de São Paulo já havia informado que havia transmissão comunitária da doença em território paulista.