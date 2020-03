Cinemas do complexo Itaú passam a vender no máximo 60% da capacidade de cada sala

Os cinemas do complexo Itaú passam, a partir desta sexta-feira, 13, a oferecer apenas 60% da capacidade de cada sala para venda de ingressos. E, no ato da compra, os bilheteiros foram instruídos a aconselhar o comprador a escolher lugares distantes dos já vendidos. A medida é mais uma das ações para evitar a propagação do novo coronavírus.



A marca do Itaú está em 57 salas distribuídas em 8 complexos espalhados pelo Brasil (nas cidades de Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo). Na capital paulista, são o Espaço Augusta, Arteplex Frei Caneca e o Arteplex Bourbon Pompéia, além da Cinesala.



As salas passaram a receber também um reforço na higienização diária, além de aumentar os pontos onde podem ser encontrados tubos de álcool gel: nas mesas do saguão, corredores, banheiros e bilheterias.



A reportagem consultou a rede Cinemark, a maior do País (617 salas em 83 complexos distribuídos em 17 Estados e o Distrito Federal), sobre o procedimento. A resposta veio assessoria de imprensa:



"A Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) informa que as empresas exibidoras brasileiras estão acompanhando atentamente todos os comunicados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde relativos à Covid-19 ou Coronavírus. As equipes de profissionais que atuam nas salas de cinema estão recebendo informações sobre como realizar a manutenção e a higiene para garantir que o ambiente esteja seguro. No momento, não há orientação do Ministério da Saúde para alterações e restrições no funcionamento das salas e as sessões estão confirmadas. Como é um quadro de mudanças constantes, seguiremos respeitando as orientações das autoridades de saúde."



Também consultado, o Cine Petra Belas Artes encaminhou o seguinte comunicado:



O Belas disponibilizou álcool e gel em diversos lugares do cinema, e lembretes para manter sempre a higiene. Maiores medidas serão tomadas nas proximas semanas de acordo com informações mais concretas do surto.