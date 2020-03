Venezuela confirma primeiros dois casos de coronavírus

A Venezuela confirmou nesta sexta-feira, 13, os dois primeiros casos de contaminação por coronavírus. A vice-presidente do país, Delcy Rodríguez, disse que os pacientes estão sob quarentena após testarem positivo vindos de Madri, na Espanha, no começo de março. A notícia aumentou a preocupação entre médicos e demais profissionais da saúde que temem um colapso no já fragilizado sistema de saúde pública da Venezuela.



O país decidiu suspender as aulas e vai exigir que quaisquer pessoas que façam uso do transporte público usem máscaras. Nesta quinta, 12, Rodríguez anunciou a suspensão de voos vindos da Europa. Fonte: Dow Jones Newswires.