FGV-SP suspende aulas de 16 a 21 de março por causa da difusão de coronavírus

A FGV-SP suspendeu as aulas presenciais entre os dias 16 e 21 de março devido à difusão do coronavírus na capital paulista, de acordo com comunicados enviados aos alunos de cada unidade. A FGV ainda afirma que, após a semana que vem, as aulas poderão ser ministradas à distância.



Segundo a instituição, a suspensão das atividades na próxima semana visa a que os professores possam adequar seus cursos e metodologias de ensino ao ambiente virtual. "Paralelamente, todos os esforços serão envidados para que - caso a situação não seja controlada ou mostre efetivos sinais de melhora nesse período, de acordo, inclusive, com eventual avaliação oficial do governo, - as aulas sejam ministradas de forma virtual a partir do dia 23 de março, nos mesmos horários das aulas presenciais", diz o comunicado.



A FGV afirma também que as coordenações dos cursos entrarão em contato com alunos em breve para detalhar ajustes necessários no calendário.



"A FGV está atenta à evolução do problema e reavaliará a situação de forma contínua e permanente, para que a retomada das aulas presenciais se dê assim que possível. Manteremos os alunos devidamente informados sobre novos desdobramentos", termina a nota.