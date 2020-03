Mandetta liberou R$ 92 milhões a SP, para combate ao coronavírus, afirma Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou nesta sexta-feira, 13, que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, liberou R$ 92 milhões ao Estado, para ajudar no combate à pandemia do coronavírus, após solicitação de recursos do próprio governador. Doria pediu celeridade na liberação da verba e disse que o ministro estará hoje à tarde em São Paulo para discutir a utilização dos valores.