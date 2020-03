Braga Netto, Moro, Mandetta e outros ministros se reúnem para debater coronavírus

Alguns dos principais ministros do governo participam da reunião organizada pela Casa Civil, no Palácio do Planalto, na manhã desta sexta-feira, 13, para discutir medidas emergenciais de combate ao coronavírus no País. Os ministros que viajaram com o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, na última semana, não estão presentes. Todos os integrantes da comitiva presidencial estão em quarentena voluntária por precaução - além de terem realizado exames para verificar se contraíram o covid-19.



Participam da reunião os ministros Walter Braga Netto (Casa Civil), Luiz Henrique Mandetta (Saúde), Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública), Paulo Guedes (Economia), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo).



Além deles, outras pastas mandaram representares. Estão presentes os ministros substitutos Otávio Brandelli (Itamaraty), Douglas Bassoli (Gabinete de Segurança Institucional), Almir Garnier Santos (Defesa), Márcio Eli Almeida Leandro (Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Rodrigo Cruz (Secretaria-Geral da Presidência da República) e Renato de Lima França (Advocacia-Geral da União). Participam ainda Antônio Barra Torres (Diretor-presidente da Anvisa) e Maurício Costa de Moura (diretor pelo Banco Central).