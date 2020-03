Casa Civil reúne ministérios para discutir combate ao novo coronavírus

O ministério da Casa Civil começou uma reunião na manhã desta sexta-feira, 13, no Palácio do Planalto, para discutir ações emergenciais de combate ao novo coronavírus no País. A ideia é listar as prioridades de diferentes ministérios para formatar uma proposta que atenda a diferentes segmentos. A expectativa é que o texto com a proposta seja encaminhado ao Congresso nos próximos dias.



Ainda não há lista dos participantes. Mas está prevista a presença no encontro de representantes dos Ministérios da Secretaria-Geral, da Secretaria de Governo, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), da Infraestrutura, da Saúde, das Relações Exteriores, da Defesa, da Justiça e Segurança Pública, da Economia, do Ministério da Agricultura e também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).