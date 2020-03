3ª guerra mundial na microbiologia

Alexandre Rattes*





Na medida em que o vírus se espalha pelo mundo e é considerado uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), as dúvidas sobre a doença se multiplicam e a reação das autoridades e do mercado financeiro global gera mais consequências.

A infecção pelo coronavírus denominada COVID-19 (''coronavirus disease 2019'', do inglês doença coronavírus 2019), apresenta-se, para a maioria das pessoas, como um resfriado ou gripe. Assim sendo, espera-se que uma pessoa doente sinta-se indisposta, com leves dores no corpo, nariz congestionado, tosse e dor de garganta, febre baixa ou ausente. As estatísticas até o momento apontam para sintomas leves em aproximadamente 80,9% dos casos.

Entretanto, os sintomas são severos em 13,8% e críticos em 4,4% dos pacientes. Esses 4% de pacientes que podem evoluir rapidamente para quadros respiratórios graves, denominados Síndrome Respiratória Aguda Severa, e que exige internação em CTI e utilização de equipamentos para manutenção da respiração, é a que está gerando enorme preocupação. Os idosos e portadores de doenças crônicas são os estatisticamente mais frágeis.

E o que preocupa as autoridades sanitárias é a combinação da velocidade de disseminação, que pode estar relacionada ao número de partículas expelidas nas secreções, e o número potencial de doentes que podem complicar, expondo a fragilidade dos sistemas de saúde públicos e privados aqui e mundo afora, que não estão preparados para receber tantos doentes graves ao mesmo tempo.

É como se estivéssemos vivendo uma terceira guerra mundial na microbiologia.

Este vírus se propaga através de secreções, especialmente as nasais ou perdigotos, pequenas gotículas que expelimos ao tossir e simplesmente se sentar em um local por onde alguém contaminado possa ter passado anteriormente não representa um perigo, exceto se você tiver o hábito de coçar o nariz ou rosto – hábito frequente entre alérgicos. Isso porque as mãos contaminadas pelas secreções facilmente conduzem o micro-organismo às nossas vias aéreas.

Na verdade o que se busca neste momento é diminuir a velocidade com que a doença se espalha, ganhado tempo para que os cientistas descubram testes diagnósticos mais rápidos, medicamentos e vacinas possam ser utilizados com sucesso.

Até lá, procure os serviços médicos de urgência se apresentar alguns dos sintomas mencionados. Os sinais de alerta que apontam para complicações são a dificuldade para respirar, febre persistente ou que deixou de existir e retornou, piora do estado geral. Ainda há muito o que aprender sobre mais esta pandemia que certamente não será a última da humanidade.





*Otorrinolaringologista, escreve no Saúde Plena

Dúvidas ou sugestão de temas, mande para alexandrerattes@gmail.com