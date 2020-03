Coronavírus: Macron anuncia fechamento de creches, escolas e universidades

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta quinta-feira, 12, que todas as creches, escolas e universidades do país serão fechadas a partir de segunda-feira, 16 de março, para tentar conter o avanço do surto de coronavírus. O transporte público, no entanto, será mantido em funcionamento.



Em pronunciamento à nação, Macron disse que é preciso limitar o contato entre as pessoas devido ao coronavírus, sugerindo a empresas que peçam a seus funcionários para trabalhar de casa. Para o mandatário, o país está no início de uma epidemia e "isso deve acelerar rapidamente".



"Tudo será feito para proteger nossos trabalhadores e nossas empresas", afirmou Macron, informando também que o governo mobilizará todos os meios financeiros para prestar assistência aos cidadãos afetados pelo surto de coronavírus. Macron também reforçou que estão sendo tomadas medidas para aumentar a capacidade dos hospitais do país.



O presidente francês declarou, ainda, que a Europa "agirá de maneira massiva para proteger sua economia".