Nova York confirma 112 novos casos de coronavírus e proíbe eventos

O governador de Nova York, Andew Cuomo, informou que o número de casos de coronavírus subiu 112, entre a quarta-feira, 11, e esta quinta-feira, 12, e chegou a 328, sem nenhuma morte.



Em entrevista coletiva, o democrata revelou a suspensão de todos os eventos com de 500 pessoas, a partir de 18 horas (em Brasília) da sexta-feira, 13, como forma de conter o avanço do coronavírus no Estado norte-americano.



A medida não inclui escolas, hospitais, lares para idosos e meios de transporte de massa, que permanecerão abertos.



O governador determinou que locais com menos de 500 pessoas só poderão ter metade da capacidade de ocupação completa.



Os teatros da Broadway serão fechados a partir desta quinta-feira.



Em Nova Jersey, Estado vizinho de Nova York, o governador Philip Murphy recomendou o cancelamento de aglomerações com mais de 250 pessoas, incluindo shows, eventos esportivos e protestos.