Governo do DF suspende aulas por 5 dias por causa de coronavírus

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, decidiu suspender as aulas em escolas públicas e privadas do DF e eventos públicos pelos próximos cinco dias, devido aos riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Um decreto deve ser publicado nas próximas horas, suspendendo as atividades a partir da zero hora desta quinta-feira, 12.



Além das escolas e eventos públicos, ficam suspensas todas as atividades que necessitam de alvará do governo do DF, como shows, missas e eventos como uma das etapas do UFC, que receberia 15 mil pessoas no próximo sábado, 14, no Ginásio Nilson Nelson.



"É uma decisão de precaução. As pessoas estão voltando de férias, há falta de kits para atendimento médico. Então, é prudente ter menos pessoas circulando. Precisamos organizar o sistema de saúde", disse Ibaneis ao jornal O Estado de S. Paulo. "Serão cinco dias de paralisações, podendo ser prorrogáveis por mais cinco."



Brasília tem dois casos confirmados de coronavírus até o momento, além de outras 72 pessoas que estão em observação. A paralisação das escolas vai deixar cerca de 500 alunos em casa. Além disso, uma série de eventos públicos que estavam marcados terá de ser reagendada.



A primeira paciente diagnosticada com coronavírus está internada em estado grave no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), região central de Brasília. O marido da paciente também teve contaminação confirmada, mas só concordou em fazer os exames depois de ser acionado judicialmente pelo governo do DF.



"Nossa preocupação é que esse homem teve contato com muita gente enquanto se negava a fazer seus exames", disse Ibaneis. O homem, que está em boas condições de saúde, está isolado em sua casa.