Eletrobras é designada a operar Programa Mais Luz para a Amazônia

O Ministério de Minas e Energia (MME) designou as Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) como órgão operacionalizador do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica na Amazônia Legal - Mais Luz para a Amazônia. A decisão consta de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU).



O programa foi lançado no início do mês passado pelo governo federal, será coordenado pelo MME e pretende levar energia limpa e renovável para a população residente em regiões remotas dos Estados que compõem a Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão. Segundo o governo, o programa irá atender 70 mil famílias.