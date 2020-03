Austrália anuncia pacote adicional de US$ 1,56 bi para enfrentar coronavírus

O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, anunciou um pacote adicional de 2,4 bilhões de dólares australianos (US$ 1,56 bilhão) para gastos com saúde, em meio ao avanço do surto de coronavírus.



"Estamos garantindo que nosso sistema de saúde esteja bem preparado e tenha os recursos necessários para a nossa luta contra o coronavírus", disse Morrison a repórteres.



O governo australiano também deve anunciar, nesta quinta-feira, medidas fiscais no valor de 10 bilhões de dólares australianos em resposta ao impacto econômico do surto de coronavírus. Fonte: Dow Jones Newswires