Dois alunos são esfaqueados por colega em escola da zona norte do Rio

Dois alunos do segundo ano do ensino médio foram esfaqueados por um colega na manhã desta terça-feira, 10, na zona norte do Rio. O caso aconteceu na escola particular CELC, que fica dentro do Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam), no bairro de Bonsucesso. O estudante que esfaqueou as duas vítimas seria alvo de bullying. A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso).



Os bombeiros foram acionados por volta das 10h40 e prestaram atendimento às vítimas. Em nota, a Polícia Militar informou que o 22º Batalhão (Maré) foi chamado para verificar o incidente; o adolescente responsável pelas facadas foi detido.



"No local, policiais militares apreenderam um adolescente e uma faca. Dois adolescentes com ferimentos provocados por arma branca deram entrada em unidades de saúde da região", diz o texto.



A Unisuam também se manifestou sobre o ocorrido. A universidade ressaltou que o CELC aluga o espaço e "funciona de maneira totalmente independente". Segundo a Unisuam, o caso "já está sendo tratado e conduzido pela escola. Segundo o CELC, todas as medidas já foram tomadas. Lamentamos o acontecimento."