Leyen: discuti com Itália apoio da UE na resposta ao coronavírus

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen informa que se reuniu na manhã desta terça-feira, 10, com a equipe de resposta ao coronavírus do órgão da União Europeia, com a situação na Itália e um possível apoio adicional ao país em pauta. Houve um acordo sobre fazer uma videoconferência nos próximos dias para discutir em detalhes como a Comissão Europeia pode ajudar mais e que medidas podem beneficiar a Itália.



Von der Leyen diz ainda em comunicado que a Comissão Europeia tem avaliado os impactos econômicos da doença e meios de apoiar o bloco, citando como exemplo o setor de aviação. Segundo ela, deve haver um relaxamento nas regras para a utilização de slots de aeroportos, de modo a ajudar as companhias do setor a lidar com a forte queda na demanda por causa do coronavírus.



A autoridade ainda informa que haverá uma videoconferência nesta tarde com chefes de Estado e de governo para discutir instrumentos que podem ser ativados para lidar com o surto da doença em diferentes estágios.