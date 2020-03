Trinta casos confirmados e 930 suspeitos no Brasil

Uma mulher de 52 anos está internada com coronavírus no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília. É o único caso confirmado no DF (foto: ARTHUR MENESCAL/ESP. CB. D.A PRESS)

Brasília – A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou ontem mais cinco casos do novo coronavírus, totalizando oito no estado. Com isso, o número de registros no Brasil chega a 30. Os novos casos são três homens (de 27, 42 e 70 anos) e duas mulheres de (de 56 e 61), moradores da capital (4) e de Niterói. Todos estão em isolamento domiciliar e apresentam estado de saúde estável. Já haviam sido divulgados um caso em Barra Mansa e dois na capital. “Os pacientes retornaram de viagens à Europa, entre 3 e 5 de março, com passagem por países como Itália, Portugal, Espanha, Suíça, Holanda, Israel, Egito e Grécia, apresentando febre, tosse e mialgia, entre outros sintomas. Quatro deles recorreram à rede de saúde particular e um recebeu atendimento médico domiciliar”, detalhou a secretaria, em nota.





Apesar dos novos casos, o secretário Edmar Santos afirmou que não há comprovação de circulação do vírus no estado. “Reforço que, até o momento, continuamos sem transmissão ativa do vírus no Rio de Janeiro. Os casos confirmados até agora são importados. Permanecemos no nível zero do nosso plano de contingência. Alerto a população para os cuidados para prevenir o contágio, como higienizar as mãos com frequência e evitar levá-las ao rosto.”





Os cinco novos casos serão incluídos no balanço de amanhã do Ministério da Saúde. No fechamento da atualização da tarde de ontem, constavam os 25 registros de domingo. Além dos oito casos agora confirmados no Rio de Janeiro, São Paulo tem 16 e a Bahia, 2. Minas Gerais, Distrito Federal, Espírito Santo e Alagoas têm um caso cada.





Já o número de casos suspeitos aumentou de 663 para 930. Outros 53 casos foram descartados entre domingo e ontem, chegando a 685 pessoas que foram testadas, mas não apresentaram resultado positivo para o Covid-19 no Brasil. No domingo, Alagoas e Minas Gerais passaram a integrar a lista de estados com a presença do vírus. Com o registro, agora são 16 casos em São Paulo, três (mais cinco ontem ainda não computados pelo ministério) no Rio de Janeiro, um no Espírito Santo, dois casos na Bahia, um no Distrito Federal, um em Alagoas e um em Minas Gerais.





Entre 25 casos confirmados, quatro ocorreram por meio de transmissão local, por contato com pessoas que tiveram a confirmação de contágio pelo coronavírus. Outros 21 casos são de pessoas que estiveram fora do país. São Paulo e Bahia foram os dois estados que registraram pessoas infectadas por transmissão local. Os dados são atualizados diariamente na Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde do Ministério.





Distrito Federal

A mulher de 52 anos diagnosticada com coronavírus no Distrito Federal apresentou melhora no estado de saúde. Segundo a Secretaria de Saúde, a paciente teve melhora ontem no quadro respiratório e hemodinâmico (avaliação que engloba, pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória e saturação periférica de oxigênio). Ela está internada desde sexta-feira, no Hospital Regional da Asa Norte (Hran).





Segundo a pasta, a paciente continua em isolamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. O estado dela ainda é considerado grave, mas estável. A mulher está com suporte ventilatório e hemodinâmico. Além disso, tem síndrome respiratório aguda severa e tem comorbidades (duas doenças simultâneas) que agravam o quadro clínico.





A Secretaria de Saúde ressaltou que a paciente está “cuidados intensivos da equipe multidisciplinar e de todo suporte técnico-científico”. A paciente recebeu diagnóstico da doença na quinta-feira (5/3), um dia após dar entrada no Hospital Daher, no Lago Sul. Em 26 de janeiro, ela chegou no Distrito Federal após uma viagem à Suíça e à Inglaterra. Na sexta, a pasta decidiu pela transferência dela à rede pública de saúde. Inicialmente, ela estava isolada na enfermaria da unidade, entretanto, após apresentar piora do quadro clínico, precisou ser levada à UTI.





A Secretaria de Saúde do Distrito Federal monitora casos suspeitos em Brasília. Os dados são dos registros notificados pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS) até 6 de março. O número é maior do que o divulgado pelo Ministério da Saúde, que contabiliza 24 casos. A divergência ocorre porque os dados da Secretaria de Saúde estão mais atualizados. Além dos casos suspeitos, o boletim mostra que 22 casos foram descartados e 44 excluídos.