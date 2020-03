Ministério da Saúde mantém registro de 25 casos de novo coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira, 9, que o número de casos confirmados do novo coronavírus no País permaneceu em 25 de ontem para hoje. Enquanto isso, o número de casos suspeitos aumentou de 663 para 930. Outros 53 casos foram descartados entre domingo e segunda-feira, totalizando 685 pessoas que foram testadas, mas não apresentaram resultado positivo para o Covid-19 no Brasil.



Neste domingo, 8, Alagoas e Minas Gerais passaram a integrar a lista de Estados com a presença do vírus. Com o registro, agora são 16 casos em São Paulo, três no Rio de Janeiro, um no Espírito Santo, dois casos na Bahia, um no Distrito Federal, um em Alagoas e um em Minas Gerais.



Dos 25 casos, quatro deles ocorreram por meio de transmissão local, por contato com pessoas que tiveram a confirmação de contágio pelo coronavírus. Os outros 21 casos são de pessoas que estiveram fora do País. São Paulo e Bahia foram os dois Estados que registraram pessoas infectadas por transmissão local.



O Ministério da Saúde monitora 930 casos suspeitos. Outros 685 já foram descartados. Os dados são atualizados diariamente na Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde do Ministério.