Estado de Nova York confirma mais 37 casos de coronavírus; total chega a 142

O governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, informou em sua conta no Twitter que o número de contaminações confirmadas pelo novo coronavírus (Covid-19) chegou a 142 no Estado, um acréscimo de 37 novos casos em relação ao divulgado 24 horas atrás. Na cidade de Nova York, os infectados são 19, sete a mais do que no domingo, 8.



Nos Estados Unidos, os casos confirmados de coronavírus já superaram os 500. Segundo compilado do canal americano NBC News, 21 pessoas morreram no país em virtude da doença. Oito Estados americanos já declararam situação de emergência por causa do surto.