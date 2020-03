Lares de idosos de SP reforçam álcool em gel

Com o surto de coronavírus no mundo e a confirmação de casos no Brasil, residenciais para idosos de São Paulo têm reforçado a oferta de álcool em gel, comprado máscaras e criado cartilhas para orientar funcionários e parentes. O vírus tem letalidade entre 2% e 3%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Conforme estudo do Centro de Controle de Doenças chinês, no entanto, a taxa para pacientes na faixa de 70 a 79 anos é de 8% e de 15% para os maiores de 80 anos.



O Residencial Leger, no Jaraguá, onde vivem sete idosos na faixa dos 80 anos, reforçou orientações a funcionários e parentes. "Estamos passando orientações a visitantes e colocamos recipientes de álcool em gel para higienização das mãos na recepção", disse o gerente Vinícius Neves. "Também aumentamos o estoque de equipamentos de proteção individual, principalmente máscaras."



Já o Residencial Santa Cruz, em Santo Amaro, onde moram 50 idosos, enviou todas as recomendações do Ministério da Saúde aos familiares e reforçou as instalações de recipientes com álcool em gel já existentes. Ações semelhantes foram adotadas pelo Lina Residencial Sênior, onde vivem 32 idosos, e pelo Residencial Dona Gê e Rosa Residencial Sênior, ambos com 35 pessoas acima de 60 anos. Situados no ABC Paulista, região metropolitana de São Paulo, os residenciais são administrados pelo Grupo DG Sênior.



"É comum esquecer de manter o controle sobre outras doenças quando aparece uma epidemia como a do coronavírus. No entanto, se o organismo estiver forte, as chances de uma nova infecção levar o paciente à morte é muito menor", avalia Marcella dos Santos, enfermeira-chefe do grupo. Segundo Maísa Kairalla, presidente da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a boa alimentação e a ingestão de líquido ajudam a prevenir doenças. A Prefeitura de São Paulo informou que a Coordenadoria de Vigilância em Saúde já capacita profissionais que atuam nos Centros de Acolhida a Idosos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.