Mandetta: Editaremos medida para atenção primária e ampliação do Mais Médicos

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou nesta sexta-feira, 6, que na próxima segunda-feira, 9, o governo pretende editar várias medidas voltadas à assistência sobre o novo coronavírus. A ideia é divulgar as normas para abertura de unidades de saúde básica em horários estendidos, editar a portaria que disciplina a lei sobre isolamento domiciliar, além de estender o alcance de nova convocação de profissionais ao Mais Médicos.



"Já está pronto o edital e assinamos na segunda-feira", disse Mandetta sobre o certame para chamamento do programa Mais Médicos.



Ontem, o secretário executivo da pasta, João Gabbardo, afirmou que o governo planejava convocar profissionais apenas para cidades menores, mas resolveu ampliar para todas as faixas.



Mandetta ainda frisou, novamente, que, as pessoas que sentirem necessidade, procurem as unidades básicas de saúde, deixando os hospitais e UPAs para os casos mais sérios. "Momento é de evitar hospital", disse.