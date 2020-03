EUA dá isenção em tarifas de importação para máscaras e equipamentos médicos

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou isenções de tarifas de isenção para mais de 100 itens médicos importados da China, entre eles máscaras, luvas para exame e lenços higiênicos.



As isenções foram aprovadas para 27 companhias, todas as quais haviam entrado com pedido antes do prazo determinado de 31 de janeiro. O surto de coronavírus estava em grande medida na China naquela época, mas as companhias americanas já estavam se preparando para o risco de piora no quadro. Fonte: Dow Jones Newswires.