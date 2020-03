Número de casos de coronavírus na Itália chega a 4.636, com 197 mortes

Entre a quinta-feira, 5, e o dia seguinte, 778 pessoas foram diagnosticadas com coronavírus na Itália, levando o total de infectados no país a 4.636, informou nesta sexta-feira, 6, a Defesa Civil italiana. O número de mortes subiu de 148 para 197.



A maior parte dos casos se concentra na Lombardia, onde houve 2.008 registros da doença, e em Emília-Romanha, com 454.



Segundo o órgão, 523 pacientes foram curados.