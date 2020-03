Coronavírus: casos em NY vão a 33 e novos devem ser confirmados, diz governador

Os casos confirmados de coronavírus no Estado de Nova York, nos Estados Unidos, aumentaram de 22 para 33 nesta sexta-feira, 6, de acordo com o governador Andrew Cuomo. "À medida que fizermos mais testes, o número de casos positivos aumentará, pelo que estamos vendo", escreveu Cuomo em sua conta oficial no Twitter. De acordo com o governador, 4 mil pessoas estão em quarentena no Estado, "por precaução".