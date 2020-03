Agência estatal da Alemanha confirma 534 casos confirmados de coronavírus no país

O Instituto Robert Koch, agência estatal alemã dedicada a pesquisas sobre controle e prevenção de doenças, divulgou uma lista dos casos confirmados pelo governo da Alemanha de cidadãos infectados pelo novo coronavírus, que atingiu 534 pessoas no país europeu. O número faz da Alemanha a segunda nação da Europa com mais casos do vírus, atrás apenas da Itália, que já ultrapassou a marca de 1.000 infectados.



Segundo o Instituto, a região mais afetada pelo coronavírus é a da Renânia, do Norte-Vestfália, Estado que faz fronteira com países como Holanda e Bélgica e que registrou 281 casos. Em seguida, os Estados sulistas de Baden-Wuerttemberg e da Baviera foram os que mais reportaram infectados, com 91 e 79 casos, respectivamente.