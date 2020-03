Secretaria de Saúde da Bahia confirma primeiro caso de coronavírus no Estado

A Secretaria Estadual de Saúde da Bahia confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no Estado. Segundo nota divulgada na manhã desta sexta-feira, 6, a paciente é uma mulher de 34 anos, residente de Feira de Santana, que voltou no dia 25 de fevereiro de uma viagem à Itália, com passagens por Roma e Milão. Ainda segundo o comunicado, a paciente está em casa e deve permanecer em isolamento.



De acordo com o secretário da Saúde do Estado, Fabio Vilas-Boas, a paciente manifestou sintomas apenas após ter chegado à Bahia. "Isso é diferente de haver uma contaminação interna no Estado e, portanto, todas as medidas de contenção para garantir que não houve a contaminação de outras pessoas foram e estão sendo tomadas pela vigilância estadual, municipal e Núcleo Regional de Saúde Leste", afirmou.



Além do caso confirmado, a Bahia já contabilizou 73 casos suspeitos de infecção do vírus, sendo 21 excluídos por não se enquadrarem no protocolo do Ministério da Saúde, 29 descartados laboratorialmente e 23 que aguardam análise laboratorial.