Vaticano registra primeiro caso de coronavírus

O Vaticano informou nesta sexta-feira, 6, o primeiro caso do novo coronavírus e anunciou a suspensão do atendimento a pacientes externos em seu pequeno centro médico, onde foi registrado o contágio. O caso positivo de covid-19 foi descoberto na última quinta-feira, 5, afirmou o porta-voz Matteo Bruni, antes de explicar que o centro médico do pequeno Estado, onde moram quase mil pessoas, passará por um processo de limpeza.



Segundo ele, "todos os pacientes que passaram pelo centro médico estão sendo avisados". Bruni não quis dar detalhes sobre o estado do paciente infectado, nem sua data de ingresso na instituição - ou sobre a possível transferência para outro estabelecimento. (Com agências internacionais).