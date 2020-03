Chuvas na Baixada santista: Sobe para 28 o número de mortos

Guarujá, Santos, São Vicente e Peruíbe têm, ao todo, 483 desabrigados (foto: Douglas Arraes CB/CBSP )

Subiu para. Os bombeiros trabalham nas buscas por desaparecidos em Santos, São Vicente e no Guarujá. Quarenta e duas pessoas estão desaparecidas. A informação foi atualizada à tarde pelos bombeiros.. Em Santos, foram três mortes confirmadas e há cinco desaparecidos. Em São Vicente, foram registradas duas mortes e uma pessoa ainda não foi localizada.Nesta quinta-feira, 5, ode calamidade pública no Guarujá e situação de emergência em Santos e em São Vicente. Com isso, de acordo com o governo, as cidades poderão ter acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais à população.O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou na tarde desta quinta-feira, no Guarujá, durante coletiva de imprensa,Doria também afirmou que o governo deve repassar às famílias o valor de R$ 1.000 para reparação imediata dos danos sofridos.pagos pelo governo estadual e R$ 200 pelo Município) durante 12 meses.Dados do Núcleo de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil do Estado indicam que, até as 4h da manhã de terça, 3, o acumulado nas últimas 12 horas de chuvas no Guarujá foi de 282 mm, em Santos de 218 mm, em Praia Grande 170 mm,Na quarta-feira, também choveu na região, mas em volume menor. Nesta quinta-feira, a previsão na região é de céu nublado com possibilidade de chuva fraca e isolada ao longo do dia. De acordo com a Defesa Civil, o volume previsto não é significativo, inferior a 10 mm. No entanto, devido ao solo estar bastante encharcado e o acumulado de chuvas emApenas no verão deste ano, o total de mortes por chuvas no Sudeste - São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo - já chegou a pelo menos 143 - 70% a mais do que no verão passado, quando houve 82 vítimas. Dados da Defesa Civil compilados pelo jornaltambém apontam que a região já conta com mais de 87 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas.