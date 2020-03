Coronavírus: primeiro caso no Estado do Rio é de morador de Barra Mansa

O primeiro caso de coronavírus no Estado do Rio de Janeiro foi anunciado nesta quinta-feira, 5, pelo governo do Estado do Rio. O paciente mora em Barra Mansa e esteve viajando pela Europa (inclusive pela Itália) no período de 9 a 23 de fevereiro.



O paciente procurou uma unidade de saúde em 1 de março, e passa bem. Esse é o sétimo caso confirmado no Brasil, de um total de oito no País, segundo a secretaria estadual de Saúde do Rio. No Estado do Rio existem 79 casos monitorados. A confirmação desse caso foi feita durante entrevista coletiva concedida na tarde desta quinta-feira, no Palácio Guanabara (sede do governo do Estado), em Laranjeiras (zona sul do Rio), pelo secretário estadual de Saúde, Edmar Santos.