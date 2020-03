Óbitos por chuva no verão em SP ultrapassam os do ano passado

No Estado de São Paulo, já são 49 mortes em decorrência da chuva neste verão. No ano anterior, haviam sido 41. Minas Gerais é o Estado com mais mortos (72), quatro vezes mais do que no verão anterior. Como o Estado mostrou ontem, o total de mortes por chuva no Sudeste chega a pelo menos 147 - no verão passado, foram 82 vítimas na região.



Em Belo Horizonte, temporais em janeiro deste ano deixaram 13 mortos e os estragos nas ruas custarão ao menos R$ 300 milhões. No Estado do Rio, o número de óbitos por causa de temporais neste verão chegou a 11.



A combinação de efeitos de longo prazo das mudanças climáticas, temperaturas mais baixas nos oceanos e falhas urbanísticas nas cidades leva aos desastres. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.