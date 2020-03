País tem 3º caso confirmado

Luiz Henrique Mandetta disse ontem que país tem 531 pacientes sob suspeita de contaminação com o COVID-19 (foto: Wallace Martins/Estadão Conteúdo)



O Ministério da Saúde confirmou ontem o terceiro caso de coronavírus no Brasil. O caso, assim como os outros confirmados, está localizado no estado de São Paulo. A pasta ainda informou que há mais um paciente em São Paulo, que está em investigação, já que apresentou um resultado positivo do exame de coronavírus feito em um laboratório particular. Este caso, referente a uma menina de 13 anos, que esteve na Itália, em Milão, aguarda a contraprova realizada pelo Instituto Adolfo Lutz, um dos laboratórios públicos cadastrados para realização dos exames específicos que testam o Covid-19.





De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o caso que teve um primeiro resultado positivo é diferente dos outros porque a paciente não apresentou nenhum sintoma, mas ao retornar de viagem no último domingo, procurou um hospital para fazer o exame. Segundo informação preliminar do caso, a menina de 13 anos ficou internada em um hospital em uma região dos Alpes Italianos, conhecida como Dolomitas, por causa de uma lesão no ligamento e passou por uma artroscopia. “A paciente continua assintomática, mas está isolada em casa”, afirmou Mandetta.





Apesar do caso suspeito assintomático, Mandetta afirmou que a rede pública seguirá avaliando para novo coronavírus apenas pessoas que têm sinais da doença. “Ela fez uma coleta fora da curva. Para saúde pública, a gente continua somente com casos suspeitos quem tem sintoma. A gente não vai fazer exame, uma loteria, com todo mundo que chega para ver se tem a doença”, afirmou o ministro.





Já o terceiro caso confirmado apresentou sintomas e tem histórico de viagem para países da Europa, como Itália e Alemanha. É de um homem de 46 anos, de nacionalidade colombiana, morador de São Paulo. Ele também está isolado em casa. O número de casos suspeitos também subiu e foi para 531. Na terça-feira eram 488. Outros 315 casos já foram descartados. A lista dos países monitorados pelo Ministério da Saúde também aumentou e 31 nações são monitoradas. O estado que mais contabiliza casos suspeitos é São Paulo, com 135. O segundo é o Rio Grande do Sul, com 98. Minas Gerais acompanha 82 casos suspeitos.





O Ministério da Saúde acompanha viajantes que chegam ao Brasil de 31 países na Europa, África, Ásia, América do Norte e América do Sul. A lista de monitoramento de histórico de viagem contém: Alemanha, Argélia, Austrália, Canadá, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Equador, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Indonésia, Irã, Israel, Itália, Japão, Líbano, Malásia, Noruega, Reino Unido, San Marino, Singapura, Suécia, Suíça, Tailândia e Vietnã.



Arsenal



O Ministério da Saúde fará reunião hoje, sobre o novo coronavírus com especialistas, diversas entidades médicas e órgãos do governo. Segundo o ministro Luiz Mandetta, a ideia é debater cenários sobre o avanço da doença e tentar listar um “arsenal” de produtos que podem ser usados para tratar da doença. “Vamos reunir todos, dar o papel de cada um, colocar todos para pensarem e exporem seus pontos de vista”, disse o ministro. “Temos um tempo pela frente (para debater a doença). Não temos transmissão sustentada no Brasil. São todos casos importados.”





Mandetta voltou a cobrar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declare o novo coronavírus uma pandemia. Ele afirma que a medida seria positiva, pois o país deixaria de considerar suspeito de novo coronavírus apenas pessoas que estiveram em países da lista de alerta para a doença. O ministro afirmou ainda que a OMS poderia ter “arbitrado" as compras de equipamentos de proteção, como máscaras. Segundo ele, China e outros países com mais casos da doença compraram estoques e a produção de diversas empresas, inclusive do Brasil, o que dificulta a busca por estes equipamentos.