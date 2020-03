Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 55 milhões no próximo sábado

As apostas para o próximo concurso da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h de sábado (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2.239 da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira (4), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio para o próximo sorteio, que ocorrerá no sábado (7), está estimado em R$ 55 milhões. as seis dezenas do Concurso 2.239 dasorteadas nesta quarta-feira (4), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio para o próximo sorteio,

Já a quina teve 29 apostas vencedoras que vão receber, cada uma, R$ 76.121,74. A quadra teve 3.057 apostas vencedoras e paga o prêmio de R$ 1.031,60.

As apostas para o próximo concurso da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h de sábado. Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.