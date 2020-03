Trump: financiamento de US$ 8 bi para combater coronavírus é ótima notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou na noite desta quarta-feira a aprovação na Câmara dos Representantes de um pacote de US$ 8,3 bilhões para o combate ao coronavírus no país.



"Isso é uma ótima notícia para nossa saúde, nossa economia e nossa nação!", escreveu o líder da Casa Branca em sua conta oficial no Twitter.



De acordo o líder da Casa Branca, isso significa que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) e outros órgãos governamentais "terão os recursos que precisam para manter a América segura e manter os riscos para os trabalhadores e famílias muito baixos".



O projeto, aprovado hoje na Câmara, segue agora para apreciação do Senado.

(Com informações da Dow Jones Newswires)