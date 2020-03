Saúde confirma 3º caso importado de coronavírus; outro paciente é monitorado

O Ministério da Saúde e as secretarias de Saúde de São Paulo (estadual e municipal) confirmaram um terceiro caso importado do novo coronavírus no Brasil. Além desse, investigam outro possível caso confirmado de coronavírus na capital paulista. Exames de contraprova estão sendo realizados para confirmar a amostra do possível caso.



As informações serão divulgadas em coletiva às 17h pelo Ministério da Saúde, apurou o jornal O Estado de S. Paulo com fontes do governo.



O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse ao BRPolítico mais cedo que um dos casos era em São Paulo. O teste foi feito no laboratório Fleury, que ainda não está entre os credenciados pelo governo federal para este tipo de análise. Assim, será necessária uma contraprova, segundo o ministro.



O Brasil tem dois casos confirmados do novo coronavírus, ambos em São Paulo e de pacientes que estiveram na Itália. Segundo balanço divulgado na terça-feira, 3, às 15h50, há outros 488 casos suspeitos no País.