Trump: novas restrições de viagens poderão ser impostas por coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que, à medida que o coronavírus avance por outros países, novas restrições de viagens poderão ser impostas. "Ainda é seguro viajar", garantiu, após reunião entre autoridades americanas e representantes de companhias aéreas.



No encontro, o vice-presidente Mike Pence assegurou que o risco da doença no país ainda é muito baixo e ressaltou que companhias aéreas terão importante papel no combate ao surto.