Buscas por desaparecidos continuam na Baixada Santista; mortos chegam a 21

Subiu para 21 o número de mortos das chuvas fortes que atingiram a Baixada Santista. Os bombeiros trabalham nas buscas por 28 desaparecidos em Santos, São Vicente e no Guarujá. O balanço foi divulgado no começo da tarde desta quarta-feira, 4, pela Defesa Civil.



A cidade mais atingida foi o Guarujá, que concentra o maior número de mortes - são 17. Outras 21 pessoas estão desaparecidas. Em Santos, há três mortos e cinco desaparecidos. São Vicente registrou uma morte e tem dois desaparecidos. Ao todo, quase 200 pessoas estão desabrigadas: 155 no Guarujá, 6 em São Vicente e 37 em Santos.