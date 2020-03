Índia relata salto em casos de coronavírus, de 5 para 28

A Índia relatou nesta quarta-feira um salto no número de casos confirmados de coronavírus no país, de 5 para 28.



Segundo o Ministro da Saúde indiano, Harsh Vardhan, um caso anterior de paciente que havia viajado para a Itália levou à confirmação de seis outras infecções.



Além disso, surgiram outros casos relacionados a um grande grupo de turistas italianos que havia chegado à Índia no dia 21 de fevereiro.



O governo indiano também determinou hoje a inspeção todos os passageiros de voos internacionais. Fonte: Associated Press.