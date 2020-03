Mortes por coronavírus nos EUA chegam a nove

O governo do Estado americano de Washington atualizou na tarde desta terça-feira, 3, o número de mortos em decorrência do coronavírus: são nove vítimas fatais até o momento, de um total de 27 pessoas que testaram positivo para a doença. Todas as mortes ocorridas nos Estados Unidos foram registradas no Estado.



Segundo o Departamento de Saúde de Washington, 231 pessoas estão sob supervisão do governo.



"O número de pessoas sob supervisão inclui aqueles com risco de terem sido expostos ao coronavírus. Este número inclui pessoas que retornaram da China nos últimos 14 dias", explica o site do departamento.