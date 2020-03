PF faz buscas e mira servidor por corrupção na fiscalização de serrarias

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão nesta terça, 3, na casa e na estação de trabalho de um servidor federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) suspeito de deixar de fiscalizar serrarias no Amapá em troca de vantagens indevidas.



O nome da Operação, 'Acônito', vem de uma das plantas mais venenosas da floresta.



As investigações começaram a partir de uma prisão em flagrante em 2018. O servidor é investigado por corrupção nas ações de fiscalização no Estado.



A PF apura o crime de corrupção passiva majorada. A pena máxima é de 16 anos de reclusão em caso de condenação.